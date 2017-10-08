Превышения вредных веществ в воздухе из-за пожара в ТЦ "Синдика" нет

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Превышение содержания вредных веществ в воздухе на месте крупного пожара в торговом центре "Синдика", расположенного на северо-западе МКАД, не зафиксировано, сообщил РИА Новости представитель Центрального регионального центра МЧС РФ.
Торговый центр "Синдика", расположенный неподалеку от района Строгино, загорелся днем в воскресенье. Общая площадь очагов пожара достигла 55 тысяч квадратных метров. Часть ТЦ обрушилась. Из здания эвакуированы все люди, пострадавших, по предварительным данным, нет. К тушению пожара привлечена авиация.