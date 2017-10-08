Самолет Flydubai, летевший в Екатеринбург, вынужденно сел в Челябинске

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 окт — РИА Новости. Самолет авиакомпании Flydubai, летевший из Дубая в Екатеринбург, в воскресенье вынужденно сел в Челябинске, следует из данных онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово.

Согласно информации аэропорта, рейс должен был прибыть в 15.10 местного времени (13.10 мск) в воскресенье. Однако теперь прилет самолета, севшего в Челябинске, ожидается в 6.00 местного времени (4.00 мск).

Причиной вынужденной посадки самолета в Челябинске стали плохие погодные условия, рассказал РИА Новости представитель "Кольцово".