Пострадавших при пожаре в ТЦ "Синдика" нет, заявили в МЧС

Пожар на строительном рынке Синдика, расположенном у МКАД в районе Строгино. 8 октября 2017

Пожар на строительном рынке Синдика, расположенном у МКАД в районе Строгино. 8 октября 2017

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Пострадавших при пожаре в торговом комплексе "Синдика", расположенном на внешней стороне 65-го километра МКАД в Московской области, по предварительным данным, нет, сообщается на сайте МЧС по Московской области.

Торговый центр "Синдика" загорелся днем в воскресенье. ТЦ расположен близ столичного района Строгино. Представитель Центрального регионального центра МЧС РФ ранее сообщал РИА Новости, что общая площадь очагов пожара в ТЦ "Синдика" достигла 55 тысяч квадратных метров. Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах, есть угроза обрушения конструкции ТЦ, из здания выведены все люди, в том числе спасатели.

"По предварительным данным, пострадавших нет", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, авиацией произведено 15 сбросов, слито 75 тонн воды. В готовность приводится насосно-рукавный комплекс "Шквал" Ногинского СЦ. Отмечается, что выведено более 3 тысяч человек.