НА МКАД около горящего "Синдика" образовались многокилометровые пробки

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Многокилометровые пробки образовались на Московской кольцевой автодороге (МКАД) от проспекта Маршала Жукова до Волоколамского шоссе из-за пожара в торговом центре, сообщили РИА Новости в информационном центре столичного департамента транспорта.

Торговый центр "Синдика" на внешней стороне 65-го километра МКАД в Московской области загорелся днем в воскресенье. ТЦ расположен близ столичного района Строгино. Представитель Центрального регионального центра МЧС РФ сообщал РИА Новости, что площадь пожара на рынке "Синдика" достигла 3 тысяч квадратных метров, площадь возгорания на кровле — 50 квадратных метров.

"Движение на МКАД затруднено на участке от проспекта Маршала Жукова до Волоколамского шоссе. Длина затора на внутренней стороне кольца составляет 8 километров, на внешней — 5,7 километра", — заявил собеседник агентства.