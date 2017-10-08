Пострадавших и тела погибших в ДТП под Владимиром доставили в Узбекистан

Фрагмент пассажирского автобуса, столкнувшегося c поездом на железнодорожном переезде во Владимирской области. 6 октября 2017

Фрагмент пассажирского автобуса, столкнувшегося c поездом на железнодорожном переезде во Владимирской области. 6 октября 2017

ТАШКЕНТ, 8 окт — РИА Новости. Специальный самолет доставил в Узбекистан пострадавших и тела погибших в ДТП во Владимирской области граждан республики, сообщает пресс-служба МИД страны.

В ночь на пятницу в Петушинском районе Владимирской области на железнодорожном переезде произошло столкновение автобуса и поезда сообщением Санкт-Петербург — Нижний Новгород. В ДТП погибли 17 человек, в том числе двое детей. Двое взрослых и ребенок остаются в больницах. В автобусе ехали 58 человек, 56 пассажиров — граждане Узбекистана, два водителя — граждане Казахстана.

"В ночь на 8 октября вылетел из подмосковного аэропорта Жуковский и прибыл в Термез узбекский специальный самолет, на борту которого 36 попавших в аварию граждан, 15 тел погибших", — говорится в сообщении.

МИД уточнил, что к утру 8 октября останки погибших и пострадавшие доставлены в Термез, Андижан и Бухару.

По данным пресс-службы, по взаимному решению министерств здравоохранения Узбекистана и России трое граждан республики — двое взрослых и один ребенок, состояние которых стабильно тяжелое, — оставлены во Владимирской областной клинической больнице до выздоровления.

"Для их лечения будут привлечены специалисты высокой квалификации", — добавили в МИД Узбекистана.