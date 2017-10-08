Пострадавших и тела погибших в ДТП под Владимиром доставили в Узбекистан

ТАШКЕНТ, 8 окт — РИА Новости. Специальный самолет доставил в Узбекистан пострадавших и тела погибших в ДТП во Владимирской области граждан республики, сообщает пресс-служба МИД страны.
"В ночь на 8 октября вылетел из подмосковного аэропорта Жуковский и прибыл в Термез узбекский специальный самолет, на борту которого 36 попавших в аварию граждан, 15 тел погибших", — говорится в сообщении.
МИД уточнил, что к утру 8 октября останки погибших и пострадавшие доставлены в Термез, Андижан и Бухару.
По данным пресс-службы, по взаимному решению министерств здравоохранения Узбекистана и России трое граждан республики — двое взрослых и один ребенок, состояние которых стабильно тяжелое, — оставлены во Владимирской областной клинической больнице до выздоровления.
"Для их лечения будут привлечены специалисты высокой квалификации", — добавили в МИД Узбекистана.