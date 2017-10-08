Медиков беспокоит состояние девочки, пострадавшей в ДТП под Владимиром

БРЯНСК, 8 окт — РИА Новости. Медиков беспокоит состояние девочки из Узбекистана, пострадавшей в аварии на железнодорожном переезде во Владимирской области, которая унесла жизни 17 человек, сообщил РИА Новости в субботу директор областного департамента здравоохранения Александр Кирюхин.

В ночь на пятницу в Петушинском районе Владимирской области на железнодорожном переезде произошло столкновение автобуса и поезда сообщением Санкт-Петербург — Нижний Новгород. В ДТП погибли 17 человек, в том числе двое детей. Двое взрослых и ребенок остаются в больницах. В автобусе ехали 58 человек, 56 пассажиров — граждане Узбекистана, два водителя — граждане Казахстана.

"Пока состояние (пострадавших) стабильно тяжелое, у мужчин политравмы, но мы больше переживаем за девочку, она находится на аппарате", — сказал Кирюхин.

По его словам, все трое пациентов нетранспортабельны, но их лечение согласовано и с федеральными клиниками, и с медиками из Узбекистана.

Ранее сообщалось, что ребенок остается в областной детской клинической больнице, а двое мужчин — в больнице скорой медицинской помощи во Владимире (одного из них транспортировали из Петушинской ЦРБ).