Сотрудник Авиалесоохраны Республики Бурятия во время ликвидации природного лесного пожара в Кабанском районе Бурятии. Архивное фото

Сотрудник Авиалесоохраны Республики Бурятия во время ликвидации природного лесного пожара в Кабанском районе Бурятии. Архивное фото

МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. В Приморье увеличат группировку, ликвидирующую природные пожары, сообщили в воскресенье в пресс-службе МЧС России.

"В связи со сложившейся лесопожарной обстановкой во всех подразделениях МЧС России на территории Приморского края введен режим повышенной готовности. Запланировано увеличение группировки сил и средств. Угрозы населенным пунктам нет. Ведется круглосуточный мониторинг складывающейся обстановки. Ситуация находится на контроле", — сказали в министерстве.

В Приморье действуют 62 природных пожара на площади почти 1,7 тысячи гектаров. Из них локализованы 23 пожара.