В Забайкалье возбудили дело после ДТП с автобусом

КРАСНОЯРСК, 8 окт — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту столкновения грузовика с автобусом в Карымском районе Забайкальского края, в котором пострадали дети, сообщил в субботу региональный главк МВД.

В субботу вечером в Карымском районе Забайкальского края на 145 километре трассы Чита — Хабаровск столкнулись автобус "ПАЗ" и грузовик. В результате ДТП погиб водитель грузовика 1991 года рождения, пострадали водитель автобуса и несколько пассажиров. По данному факту следователи регионального управления СК начали доследственную проверку. По информации, имеющейся у полиции, водитель автобуса не справился с управлением и на встречной полосе столкнулся с грузовиком.

Всего в автобусе находились 25 человек. По уточненной информации регионального минздрава, в ДТП пострадали 24 человека, в том числе 12 детей. Ранее сообщалось, что ребенок и один взрослый находятся в тяжелом состоянии. Остальные в состоянии средней или легкой тяжести. Самому младшему пострадавшему — три года, он получил незначительные травмы.

"По факту ДТП следователями полиции возбуждено уголовное дело. Следователем УМВД России по Карымскому району возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Проводится расследование", — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что на месте происшествия выехали руководители краевой полиции.