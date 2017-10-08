Росгвардия опровергла силовой разгон участников митинга в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 окт — РИА Новости. Сотрудники ОМОНа не применяли физическую силу и спецсредства на несанкционированной акции в субботу в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области "ВКонтакте".

В сообщении говорится, что в субботу в ряде СМИ была опубликована информация о применении сотрудниками ОМОН физической силы в отношении участников несанкционированной акции в Санкт-Петербурге, в результате чего якобы пострадала гражданка, доставленная в один из спецавтомобилей.

"Сотрудники ОМОН главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, действительно, совместно с полицией обеспечивали правопорядок во время прошедшей сегодня несанкционированной акции. Однако задержаний граждан сотрудники ОМОН не производили, физическую силу и специальные средства не применяли", — говорится в сообщении.

Таким образом, отмечает ведомство, размещенная в СМИ информация о причинении сотрудниками Росгвардии телесных повреждений гражданам является недостоверной.

Ранее сообщалось, что в субботу вечером в Петербурге около 1,8 тысячи человек устроили несанкционированное шествие от Марсова поля в сторону Литейного проспекта. За выход на проезжую часть 38 человек были доставлены в отделы полиции. По данным ГУМВД, всем доставленным было вынесено устное предупреждение, после чего они были отпущены. Управление Следственного комитета РФ по Петербургу возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по факту смерти женщины, к которой в субботу вечером не смогла проехать скорая помощь из-за того, что дорога была заблокирована участниками несанкционированной акции.