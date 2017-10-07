В Гудермесе ликвидировали последствия взрыва газа

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Работы по ликвидации последствий взрыва бытового газа в чеченском городе Гудермес завершены, сообщается на сайте управления МЧС по региону.

Уточняется, что все службы работают в штатном режиме. Ранее сообщалось, что бытовой газ взорвался в жилом доме Гудермеса, есть пострадавшие.

"По состоянию на 20.40 07.10.2017 года все работы по ликвидации последствий взрыва бытового газа завершены. Локализация – 20.15, ликвидация – 20.33", — говорится в сообщении.

Для ликвидации происшествия на месте задействовано 65 человек и 17 единиц техники, в том числе от ГУ МЧС России по Чечне – 23 человека личного состава и пять единиц техники.