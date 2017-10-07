В центре Москвы эвакуировали ТЦ "Аркадия"

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Торговый центр "Аркадия" в Большом Овчинниковском переулке в центре Москвы эвакуирован, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Эвакуация людей прошла спокойно, люди без паники покинули помещение. В торговом центре находится кинотеатр "5 звезд". Во время киносеанса в зал вошел сотрудник кинотеатра и объявил об эвакуации, не сообщив о причинах.

На месте работает полиция и МЧС, также подъехала "скорая".

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября. В общей сложности из-за сообщений о "минировании" почти в 140 городах России из более чем 2,2 тысячи зданий эвакуировано уже более 900 тысяч человек. Все "заминированные" объекты обследовали правоохранители, ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.

Ранее директор ФСБ России Александр Бортников сообщал, что ложные звонки о минировании объектов в РФ осуществили четыре гражданина России из-за рубежа, у них есть пособники на территории России. По данным Бортникова, ущерб от ложных звонков о "минировании" объектов в РФ составил более 300 миллионов рублей.