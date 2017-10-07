Задержанные в Петербурге нарушали ПДД, сообщил источник

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт – РИА Новости. Полиция Петербурга задержала в субботу несколько десятков человек за нарушение ПДД, после вынесения предупреждений они будут отпущены, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах города.

"Несколько десятков человек, задержанных на Литейном за нарушение ПДД, доставлены в отделы полиции, где им будут вынесены предупреждения, после чего они будут отпущены", — сказал собеседник агентства.

По его словам, они были задержаны за то, что шли по проезжей части.

В субботу вечером в Петербурге началась несанкционированная акция, участники которой, собравшись на Марсовом поле, начали движение в сторону Литейного проспекта, вдоль Летнего сада. Колонна шла как по тротуару, так и по проезжей части.