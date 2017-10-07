В Одесской области на территории национального парка произошел пожар

КИЕВ, 7 окт — РИА Новости. Возгорание плавней, зарослей у берега реки, на территории Нижнеднестровского национального природного парка в Одесской области произошло в пятницу вечером, в субботу пожар ликвидирован, сообщает пресс-служба министерства экологии и природных ресурсов Украины.

"Вечером 6 октября на территории Нижнеднестровского НПП произошло возгорание плавней… По предварительным выводам, причиной возникновения пожаров стало возгорание 6 октября 2017 года плавней на территории Молдавии (около дороги Одесса — Рени). В результате неблагоприятных погодных условий, а именно — сильного ветра пожар перекинулся на территорию Украины", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в субботу пожар ликвидирован, противопожарная ситуация на территории национального парка является стабильной.