Полиция назвала ложными сообщения о минировании зданий в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 окт — РИА Новости. Люди были эвакуированы в субботу из школы и торгово-развлекательного комплекса в Екатеринбурге, но ничего опасного внутри не найдено.

Информацию об эвакуации и проверке объектов РИА Новости подтвердил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"Проверочные мероприятия на обоих объектах, о которых идет речь, завершились. Ничего криминального и взрывоопасного в служебных помещениях и на прилегающей территории органами внутренних дел и вспомогательными службами, к счастью, не обнаружено. Чтобы не подвергать возможной опасности людей, их пришлось побеспокоить и попросить выйти", — сказал Горелых.

По его словам, в одном случае "кто-то из забывчивых покупателей оставил свои вещи, которые и были обнаружены как бесхозные".

"В другом случае был телефонный звонок криминального характера. Из учебного заведения были эвакуированы более 400 детей и педагогов. Это преступление сотрудники полиции и их коллеги из УФСБ раскрыли по "горячим следам". Был задержан подозреваемый местный житель, совершивший этот поступок в состоянии алкогольного опьянения из хулиганских побуждений. Сейчас он содержится под стражей. В обоих случаях людям и зданиям реальной угрозы не было. После проверок объекты возобновили работу", — добавил Горелых.