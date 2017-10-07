Суд не арестовал представителя руководства Пулково по делу о ЧП с трапом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт — РИА Новости. Московский районный суд Петербурга в субботу отказался арестовывать и освободил из-под стражи одного из руководителей аэропорта Пулково, который является обвиняемым по делу о падении женщины и девочки с трапа, сообщает объединенная пресс-служба городских судов (ОПС).
На прошлой неделе был задержан и помещен под домашний арест начальник участка механических работ службы спецтранспорта ООО "Воздушные ворота Северной столицы" Александр Козельский, отвечавший за ремонт трапа. В четверг был задержан второй подозреваемый Валентин Чернаенко, который является должностным лицом из числа руководящего состава одной из дирекций ООО "Воздушные ворота Северной столицы".
"Московский районный суд Санкт-Петербурга отказал в удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Валентина Чернаенко", — говорится в сообщении.
Ранее также сообщалось, что по этому факту было возбуждено также два уголовных дела: по статье "недоброкачественный ремонт транспортных средств либо иного транспортного оборудования, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека" и "халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".