Суд не арестовал представителя руководства Пулково по делу о ЧП с трапом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт — РИА Новости. Московский районный суд Петербурга в субботу отказался арестовывать и освободил из-под стражи одного из руководителей аэропорта Пулково, который является обвиняемым по делу о падении женщины и девочки с трапа, сообщает объединенная пресс-служба городских судов (ОПС).

Вечером 28 сентября при выходе пассажиров из самолета, прибывшего из Москвы, обрушился выдвижной пролет самоходного пассажирского трапа, в результате женщина с полуторагодовалой внучкой упали с высоты более трех метров. Обе они были госпитализированы. Сообщалось, что девочке ей сразу же сделали операцию, она находится в реанимации в тяжелом состоянии.

На прошлой неделе был задержан и помещен под домашний арест начальник участка механических работ службы спецтранспорта ООО "Воздушные ворота Северной столицы" Александр Козельский, отвечавший за ремонт трапа. В четверг был задержан второй подозреваемый Валентин Чернаенко, который является должностным лицом из числа руководящего состава одной из дирекций ООО "Воздушные ворота Северной столицы".

"Московский районный суд Санкт-Петербурга отказал в удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Валентина Чернаенко", — говорится в сообщении.

Из сообщения ОПС следует, что Чернаенко предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п "в" части 2 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которое по неосторожности повлекло причинение тяжкого вреда здоровью человека). Санкция статьи предполагает лишение свободы на срок до шести лет. "Чернаенко выпущен из-под стражи в зале суда", — отмечает ОПС.

Ранее также сообщалось, что по этому факту было возбуждено также два уголовных дела: по статье "недоброкачественный ремонт транспортных средств либо иного транспортного оборудования, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека" и "халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".