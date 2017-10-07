Против бывшего мэра Владикавказа возбудили два уголовных дела

ПЯТИГОРСК, 7 окт — РИА Новости, Маргарита Савельева. Правоохранители Северной Осетии выявили новые факты противоправной деятельности экс-главы администрации Владикавказа, связанные с мошенничеством, сообщает МВД по республике.

"Установлено, что в ноябре 2009 года чиновник обратился к руководителю одной из строительных компаний Владикавказа для приобретения им нежилых помещений общей стоимостью свыше 6 миллионов рублей, пояснив, что деньги будут внесены в кассу после оформления договора купли-продажи. При этом право собственности на объекты недвижимого имущества было оформлено на его доверенное лицо. Однако денежные средства в кассу строительной организации не поступили", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, также следователи МВД вскрыли еще одну противоправную схему, реализованную бывшим главой администрации в этот же период времени. "Чиновник взял на себя обязательства выплатить строительной компании денежные средства в размере 5,6 миллиона рублей по взаимозачету, однако не выполнил их. В результате противоправных действий злоумышленника организации причинен материальный ущерб на сумму свыше 12 миллионов рублей", — отметили в МВД.

По данным фактам возбуждено два уголовных дела по статье УК РФ "Мошенничество".

МВД отмечает, что ранее в отношении бывшего мэра столицы республики было заведено два уголовных дела по статье 160 УК РФ "Присвоение или растрата" и статье 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий". В настоящее время правоохранители продолжают мероприятия по выявлению всех эпизодов противоправной деятельности экс-чиновника. Сам фигурант в августе текущего года объявлен в международный розыск.