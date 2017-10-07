СК проверит данные о смерти пианиста Клейна из-за задержки медиков

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Иркутские следователи начали доследственную проверку после сообщений СМИ о том, что заслуженный артист России пианист Михаил Клейн умер в Иркутске во время творческого вечера из-за задержки скорой помощи, сообщает СУСК России по региону.

По данным СМИ, в Иркутске бригада скорой не оказала своевременную медицинскую помощь пианисту, у которого во время концерта случился сердечный приступ. Сообщается, что врачи, присутствовавшие на концерте, начали оказывать мужчине первую помощь и вызвали скорую, но медики приехали только через 45 минут.

"Чтобы разобраться во всех обстоятельствах произошедшего, следственными органами СУСК России по Иркутской области организована доследственная проверка… В ходе доследственной проверки следователи установят обстоятельства произошедшего", — говорится в сообщении.

Ранее глава городского департамента культуры Виталий Барышников, присутствовавший на творческом вечере, сообщил РИА Новости, что музыкант во время искусственного массажа сердца периодически начинал дышать, приходил в себя. Своевременная реанимация, по мнению Барышникова, могла бы спасти Клейну жизнь.