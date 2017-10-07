Новосибирец подозревается в убийстве матери, тело которой он выбросил

НОВОСИБИРСК, 7 окт — РИА Новости. Молодой житель Новосибирска подозревается в убийстве собственной матери после ссоры; тело женщины он просто выбросил в мусорный контейнер, сообщает в субботу Следственное управление СК РФ по региону.

В ведомстве пояснили, что тело неизвестной женщины с признаками насильственной смерти 27 сентября 2017 года обнаружили на свалке в левобережье Новосибирска бездомные. О происшествии сообщили в полицию. ГУМВД по региону разместило ориентировку для установления ее личности.

"Лица, знавшие женщину — ее соседи, узнали по фотографии 55-летнюю жительницу одной из квартир дома №3 по улице Римского-Корсакова Новосибирска, о чем сообщили проживавшему с ней ее 31-летнему сыну", — говорится в сообщении. В СК отметили, что мужчина 5 октября явился на опознание тела, сказал, что это его мать, которая якобы пропала несколько дней назад.

В пресс-службе ГУМВД по Новосибирской области, в свою очередь отметили, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили причастность к преступлению ранее судимого за разбой сына женщины, и задержали его. Подозреваемого допросили с использованием полиграфа.

"В ходе опроса мужчина сообщил, что убийство женщины совершено им в ночь с 26 на 27 октября 2017 года. При этом подозреваемый пояснил, что в квартире между ним и потерпевшей произошла ссора, в ходе которой он ударил женщину рукой по лицу, а затем с целью убийства поясом от ее халата перекрыл верхние дыхательные пути потерпевшей", — сообщили в СУСК. После того, как женщина скончалась, он вынес тело в расположенный недалеко от дома мусорный контейнер.

Возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Суд заключил подозреваемого под стражу.