Прокуратура взяла на контроль дело о захвате заложниц в Пензе

САРАТОВ, 6 окт — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Областная прокуратура взяла на контроль уголовное дело в отношении мужчины, захватившего в Пензе трех заложниц, сообщает ведомство.
На место происшествия выезжал и.о. прокурора области Александр Морозов. "Расследование уголовного дела взято на контроль прокуратуры области", — отмечается в сообщении.
По данным прокуратуры, "инцидент произошел в дневное время на территории гостиничного комплекса "Галеон" на улице Бакунина, 2Б". "Прокуратурой Железнодорожного района Пензы признано законным возбуждение уголовного дела… по факту захвата трех женщин в возрасте от 26 до 32 лет в качестве заложниц мужчиной, использовавшим… охотничье ружье", — также сообщает ведомство.
В региональном управлении СК РФ отметили, что решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого.