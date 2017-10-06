Прокуратура взяла на контроль дело о захвате заложниц в Пензе

САРАТОВ, 6 окт — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Областная прокуратура взяла на контроль уголовное дело в отношении мужчины, захватившего в Пензе трех заложниц, сообщает ведомство.

Ранее региональный главк МВД сообщил, что в пятницу в ходе силовой операции в Пензе задержан мужчина, взявший в заложницы трех женщин в сауне, возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное лишение человека свободы, с применением оружия, в отношении двух или более лиц". Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы. В СУСК уточнили, что 32-летний мужчина угрожал женщинам ружьем, никто не пострадал.

На место происшествия выезжал и.о. прокурора области Александр Морозов. "Расследование уголовного дела взято на контроль прокуратуры области", — отмечается в сообщении.

По данным прокуратуры, "инцидент произошел в дневное время на территории гостиничного комплекса "Галеон" на улице Бакунина, 2Б". "Прокуратурой Железнодорожного района Пензы признано законным возбуждение уголовного дела… по факту захвата трех женщин в возрасте от 26 до 32 лет в качестве заложниц мужчиной, использовавшим… охотничье ружье", — также сообщает ведомство.

В региональном управлении СК РФ отметили, что решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого.