В Подмосковье после аварии с автобусом возбудили дело о нарушении ПДД

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбудили после крупной аварии с автобусом в Коломенском районе Подмосковья, сообщила начальник пресс-службы регионального управления МВД РФ Татьяна Петрова.

Ранее в ГУМВД по Подмосковью сообщили о том, что в пятницу днем в Коломенском районе перевернулся автобус. В Минздраве региона РИА Новости сообщили о пяти погибших и 24 пострадавших.

"По факту ДТП, произошедшего в Коломенском районе, в результате которого погибли и получили ранения различной степени тяжести пассажиры автобуса,… возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", – сказала Петрова.

Она отметила, что, по уточненной информации, в результате ДТП пять человек погибли, 25 пассажиров, среди которых 4-летний ребенок, госпитализированы.