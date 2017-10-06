В трех округах Москвы эвакуировали здания после звонков о "минировании"

Кинолог с собакой после сообщения о минировании в Москве. Архивное фото

Кинолог с собакой после сообщения о минировании в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Здания органов власти и школ эвакуированы в трех округах Москвы после анонимных звонков об угрозе взрыва, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

"С 9.40 утра в столице начали поступать анонимные звонки об угрозах взрыва в органах власти города и общеобразовательных учреждениях в центральном, юго-восточном и восточном округе", — сказал собеседник агентства.

По его словам, первые звонки о "минировании" поступали об угрозе взрыва в префектурах этих округов. Точное количество эвакуированных людей источник не уточнил.

Вас лично коснулись телефонные угрозы о минировании зданий в российских городах? Да, я находился(ась) в одном из таких зданий во время эвакуации

Лично не сталкивался(ась), но родные и друзья "попали" под эвакуацию

Узнал(а) о случившемся из новостей

Ничего не слышал(а) об эвакуации Результаты 8.6% Да, я находился(ась) в одном из таких зданий во время эвакуации

9.6% Лично не сталкивался(ась), но родные и друзья "попали" под эвакуацию

69.7% Узнал(а) о случившемся из новостей

12.1% Ничего не слышал(а) об эвакуации Все опросы Голосовать

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября и продолжается по сей день. По данным источника РИА Новости в экстренных службах, за это время были эвакуированы почти 800 тысяч человек в 120 городах России. "Заминировано" было свыше 1,9 тысячи зданий, ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.

Ранее директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что ложные звонки о минировании объектов в РФ осуществили четыре гражданина России из-за рубежа, у них есть пособники на территории России. По данным Бортникова, ущерб от ложных звонков о "минировании" объектов в РФ составил более 300 миллионов рублей.