В трех округах Москвы эвакуировали здания после звонков о "минировании"

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Здания органов власти и школ эвакуированы в трех округах Москвы после анонимных звонков об угрозе взрыва, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
По его словам, первые звонки о "минировании" поступали об угрозе взрыва в префектурах этих округов. Точное количество эвакуированных людей источник не уточнил.
8.6%Да, я находился(ась) в одном из таких зданий во время эвакуации
9.6%Лично не сталкивался(ась), но родные и друзья "попали" под эвакуацию
69.7%Узнал(а) о случившемся из новостей
12.1%Ничего не слышал(а) об эвакуации
Ранее директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что ложные звонки о минировании объектов в РФ осуществили четыре гражданина России из-за рубежа, у них есть пособники на территории России. По данным Бортникова, ущерб от ложных звонков о "минировании" объектов в РФ составил более 300 миллионов рублей.