На Кубани проверят школу расплакавшейся из-за недорого подарка учительницы

КРАСНОДАР, 6 окт — РИА Новости. Прокуратура проведёт проверку в краснодарской школе, где учительница, по данным СМИ, осталась недовольна подарком на День учителя, сообщили РИА Новости в надзорном ведомстве Краснодарского края.

В СМИ появилась информация, что учительница начальных классов одной из краснодарских школ, расположенных в Прикубанском округе, расплакалась и не приняла подарок от родителей ко Дню учителя, так как посчитала его слишком недорогим. Как отметили в департаменте образования Краснодара, факт "неприемлемого" поведения педагога подтвердился, в результате чего учительницу уволили.

"Прокуратуре Прикубанского округа Краснодара поручено провести проверку по данному факту", — отметили в надзорном ведомстве региона.

В департаменте образования города отметили, что в ближайшие дни во всех школах Краснодара будут проведены родительские собрания и педсоветы о недопустимости подобных ситуаций.