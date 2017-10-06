Губернатор Подмосковья взял под контроль ситуацию с ДТП с автобусом

МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев держит на контроле ситуацию с ДТП в Коломенском районе, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.

Ранее в ГУМВД по Подмосковью сообщили о том, что в пятницу днем в Коломенском районе перевернулся автобус. По последним данным, погибли шесть человек, еще 15 пострадали.

"Губернатор Московской области Андрей Воробьев в курсе ДТП с рейсовым автобусом в городском округе Коломна и держит ситуацию на контроле", — сообщили в правительстве.

Там также отметили, что причины ДТП выясняются. Все оперативные службы в настоящее время работают на месте происшествия.

Подробнее о крупных ДТП с участием автобусов в России в 2017 году читайте в справке РИА Новости >>

