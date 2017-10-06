В Москве эвакуировали торговый центр "Атриум"

МОСКВА, 6 окт — РИА Недвижимость. Торговый центр "Атриум" на Земляном Валу в центре Москвы эвакуировали в пятницу, сообщил представитель управляющей компании торгового центра.

"Эвакуация была, но никаких подробностей я вам сообщить не могу", — сказал собеседник агентства.

Ранее в пятницу был также эвакуирован торговый центр "Тройка" на пересечении улицы Верхняя Красносельская и Третьего транспортного кольца в центре Москвы и ТЦ МЕГА "Белая дача" в Подмосковье. Также после анонимных звонков об угрозе взрыва были эвакуированы здания органов власти и школ в трех округах Москвы.