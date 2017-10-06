МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Ростехнадзор при проверке "Алросы" выявил системные нарушения, компания и 45 должностных лиц привлечены к административной ответственности, сообщило ведомство в пятницу.
Как сообщает Ростехнадзор, комплексная проверка "Алросы" была проведена с 4 по 29 сентября.
"В результате проверки опасных производственных объектов выявлены системные нарушения при ведении подземных горных работ, при хранении и применении взрывчатых материалов промышленного назначения, при эксплуатации грузоподъемных механизмов, объектов котлонадзора, эксплуатации электроустановок. В частности, выявлены замечания в части подготовки и аттестации специалистов в области промышленной безопасности, организации учета случаев инцидентов, организации системы отчетности, порядка производства огневых работ, эксплуатации шахтных подъемных установок, ревизий и проверки взрывобезопасности рудничного взрывозащищённого электрооборудования", — говорится в сообщении.
"Составлены два протокола о временном запрете деятельности, приостановлено действие разрешения на ведение работ с взрывчатыми материалами промышленного назначения на подземном руднике "Интернациональный". За нарушение требований промышленной безопасности и электробезопасности привлечены к административной ответственности юридическое лицо АК "Алроса" и 45 должностных лиц", — сообщило ведомство.