В Татарстане при столкновении трех легковушек погибли три человека

КАЗАНЬ, 6 окт — РИА Новости. Столкновение трех легковых автомобилей произошло в Татарстане в пятницу днем, в результате три человека погибли и еще трое, в том числе ребенок, госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщает минздрав республики.

"Сегодня в Рыбно-Слободском районе, на трассе Шали – Сорочьи Горы произошло ДТП. В результате столкновения трех легковых автомобилей пострадали шесть человек, в том числе один ребенок, из них погибли три человека", — говорится в сообщении.

По информации минздрава Татарстана, двое пострадавших в тяжелом состоянии доставлены в Республиканскую клиническую больницу Татарстана, ребенок в крайне тяжелом состоянии был доставлен в Детскую республиканскую клиническую больницу.

В пятницу практически повсеместно в республике отмечаются дожди и сильный ветер порывами 15-20 метров в секунду.