Суд продлил арест экс-мэру Дзержинска, подозреваемому в краже потолка

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 окт – РИА Новости. Суд продлил экс-мэру Дзержинска, подозреваемому в попытке кражи подвесного потолка, срок содержания под домашним арестом на месяц, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что подозреваемый — Виктор Портнов, который возглавлял город в 2005–2010 годах, а сейчас работает заместителем директора Дзержинского политехнического института Нижегородского государственного технического университета.

Дзержинский городской суд в июле арестовал бывшего главу города до 10 сентября. Он обжаловал это решение, и в результате Нижегородский областной суд изменил ему меру пресечения на домашний арест. В сентябре суд на месяц продлил Портнову домашний арест.

"В связи с необходимостью выполнения следственных и процессуальных действий по уголовному делу и невозможностью окончить предварительное следствие в срок до 10 октября следователь обратился в суд с ходатайством о продлении срока содержания обвиняемого П. под домашним арестом. Шестого октября Дзержинский городской суд удовлетворил ходатайство следователя, продлил срок содержания под домашним арестом обвиняемого П. до 10 ноября", — говорится в сообщении.

Следователи полагают, что в июне этого года по распоряжению Портнова в помещении, где расположен вуз, незаконно производился демонтаж разборного подвесного потолка, стоимость которого превышала 410 тысяч рублей. При этом помещение принадлежит администрации города, но его арендует вуз. В июле было возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на тайное хищение чужого имущества в крупном размере".

Адвокат подозреваемого Игорь Караваев заявил, что "действия Виктора Портнова были продиктованы желанием сохранить материально-техническую базу Дзержинского политехнического института". По его словам, в действиях Портнова нет личного корыстного умысла, он действовал в интересах института.