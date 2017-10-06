В Подмосковье эвакуировали ТЦ МЕГА "Белая дача" из-за "минирования"

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Торговый центр МЕГА "Белая дача" эвакуирован в Подмосковье после сообщения о "минировании" здания, сообщили РИА Новости в администрации городского округа Котельники.

"Поступила (такая) информация", — сказал собеседник агентства в ответ на вопрос, правда ли, что торговый центр эвакуируют из-за сообщения о "минировании".

Уточнить, сколько человек эвакуировали из торгового центра, в администрации не смогли.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября и продолжается по сей день. По данным источника РИА Новости в экстренных службах, за это время были эвакуированы почти 800 тысяч человек в 120 городах России. "Заминировано" было свыше 1,9 тысячи зданий, ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.

Директор ФСБ России Александр Бортников сообщил в четверг, что ложные звонки о минировании объектов в РФ осуществили четыре гражданина России из-за рубежа, у них есть пособники на территории России. По данным Бортникова, ущерб от ложных звонков о "минировании" объектов в РФ составил более 300 миллионов рублей.