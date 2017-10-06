МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Иждивенцы погибших и пострадавшие при возгорании и взрыве на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Нижегородской области могут рассчитывать на страховые выплаты в размере до 2 миллионов рублей, сообщил президент Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Игорь Юргенс.
"Иждивенцы погибших и пострадавшие при пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Нижегородской области имеют право на страховые выплаты до 2 миллионов рублей в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта (ОСОПО)", — говорится в сообщении.