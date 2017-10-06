Пострадавшим при пожаре на НПЗ "Лукойла" выплатят до двух миллионов рублей

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Иждивенцы погибших и пострадавшие при возгорании и взрыве на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Нижегородской области могут рассчитывать на страховые выплаты в размере до 2 миллионов рублей, сообщил президент Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Игорь Юргенс.

Возгорание с последующим взрывом произошло в четверг днем. В администрации Кстовского района Нижегородской области, где расположено предприятие, сообщили, что в результате пожара погибли четыре человека. Согласно информации от ГУМЧС по Нижегородской области, в 17.00 мск пожар был локализован, а в 17.32 мск было ликвидировано открытое горение. Позднее "Лукойл" сообщил, что возгорание ликвидировано.

"Иждивенцы погибших и пострадавшие при пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Нижегородской области имеют право на страховые выплаты до 2 миллионов рублей в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта (ОСОПО)", — говорится в сообщении.