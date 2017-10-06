Военные назвали украденные в Балтийске списанные катера металлоломом

КАЛИНИНГРАД, 6 окт — РИА Новости. Два списанных военных катера, которые якобы были украдены у жителя Балтийска, не принадлежат флоту — подобные корабли после вывода из боевого состава разбираются и становятся "металлоломом", сообщили РИА Новости на Балтфлоте.

В ряде СМИ в пятницу появились сообщения, что житель Балтийска якобы получил два "ракетных катера", чтобы утилизировать, и они были поставлены в городскую гавань, но пропали.

"Если корабль выводится из боевого состава на утилизацию, с него снимается все вооружение. Он не принадлежит флоту, по сути, его разбирают на металл. Он может быть на плаву, но хода нет. Если такое и могло произойти, то, скорее всего, его на буксире куда-то оттащили. Это металлолом", — рассказал собеседник агентства.