МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Муромский суд во Владимирской области приговорил к шести годам колонии общего режима 54-летнюю участницу банды "черных риелторов" Аллу Долгову, сообщается на сайте СК России.

"Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее судимой за мошенничество жительнице города Муром 54-летней Алле Долговой. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 33, частями 3 и 4 статьи 159 УК РФ (пособничество в совершении мошенничества)", — говорится в сообщении.

В нем поясняется, что в апреле 2010 года Долгова начала сотрудничать с Натальей и Сергеем Шмелевыми, организовавшими преступную группу по получению незаконной прибыли от продажи жилья. По данным следствия, роль Долговой состояла в поиске квартир, собственниками которых являлись граждане с невысоким социальным статусом и одинокие люди, размещении объявлений, демонстрации жилья покупателям и поиске места размещения потерпевших.

Отмечается, что Долгова вместе с Натальей и Сергеем Шмелевыми, а также Михаилом Большаковым совершили семь тяжких и особо тяжких преступлений в отношении семи жителей Мурома, в том числе два убийства в целях сокрытия следов мошенничества.

Ранее СК сообщал, что другие участники преступной группы были осуждены на сроки от 19 до 22 лет. В суде они отрицали вину.