Сообщения о "минированиях" школ в Люберцах не подтвердились

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Проверка двух школ в подмосковных Люберцах, из которых ранее эвакуировали порядка 1,5 тысячи человек из-за угрозы взрыва, завершена, опасные предметы не обнаружены, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации городского округа.

"Все проверили, ничего не обнаружили, дана отмашка по всем школам… Дети возвращаются на занятия", — отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось об эвакуации людей из двух школ в Люберцах — №16 и №44.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября и продолжается по сей день. По данным источника РИА Новости в экстренных службах, за это время были эвакуированы почти 800 тысяч человек в 120 городах России. "Заминировано" было свыше 1,9 тысячи зданий, ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.

Ранее директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что ложные звонки о минировании объектов в РФ осуществили четыре гражданина России из-за рубежа, у них есть пособники на территории России. По данным Бортникова, ущерб от ложных звонков о "минировании" объектов в РФ составил более 300 миллионов рублей.