В Красногорске эвакуировали дом правительства Московской области

Кинолог с собакой после сообщения о минировании в Москве. Архивное фото

Кинолог с собакой после сообщения о минировании в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Дом правительства Московской области эвакуирован в Красногорске, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации регионального правительства.

Ранее в Мособлдуме сообщили об эвакуации здания областного парламента из-за сообщения о "минировании".

"Нас эвакуировали и распустили по домам… Рабочий день на сегодня окончен", — сказал собеседник агентства.

Другой источник сообщил РИА Новости, что в Строгине был эвакуирован бизнес-центр "Орбита", где также располагается ряд властных структур Московской области, в том числе Мособлизбирком и главное управление культурного наследия региона.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября и продолжается по сей день. По данным источника РИА Новости в экстренных службах, за это время были эвакуированы почти 800 тысяч человек в 120 городах России. "Заминировано" было свыше 1,9 тысячи зданий, ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.

Ранее директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что ложные звонки о минировании объектов в РФ осуществили четыре гражданина России из-за рубежа, у них есть пособники на территории России. По данным Бортникова, ущерб от ложных звонков о "минировании" объектов в РФ составил более 300 миллионов рублей.