Звонки о "минировании" зданий в Саратовской области оказались ложными

САРАТОВ, 6 окт — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах в учреждениях образования и органов власти, а также торгово-развлекательных комплексах Саратова и Энгельса оказались ложными, сообщила в пятницу пресс-служба областного главка МВД.

Ранее источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что сотрудников нескольких министерств и ведомств правительства Саратовской области эвакуировали в четверг после анонимных звонков об их "минировании".

"Вчера в различные учреждения органов власти, образовательные учреждения, а также торгово-развлекательные комплексы Саратова и Энгельса поступила информация о том, что в зданиях имеются устройства, опасные для жизни граждан… Проведен осмотр всех объектов, опасных устройств не обнаружено", — говорится в сообщении.

В главке отметили, что в проведении проверок участвовали полицейские при содействии других правоохранительных структур области с привлечением кинологической службы.

"В настоящее время проводится комплекс специальных технических мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к данным сообщениям", — говорится в сообщении.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября и продолжается по сей день. По данным источника РИА Новости в экстренных службах, за это время были эвакуированы почти 800 тысяч человек в 120 городах России. "Заминировано" было свыше 1,9 тысячи зданий, ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.

Ранее директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что ложные звонки о минировании объектов в РФ осуществили четыре гражданина России из-за рубежа, у них есть пособники на территории России. По данным Бортникова, ущерб от ложных звонков о "минировании" объектов в РФ составил более 300 миллионов рублей.