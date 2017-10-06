Звонки о "минировании" зданий в Саратовской области оказались ложными

САРАТОВ, 6 окт — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах в учреждениях образования и органов власти, а также торгово-развлекательных комплексах Саратова и Энгельса оказались ложными, сообщила в пятницу пресс-служба областного главка МВД.
Ранее источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что сотрудников нескольких министерств и ведомств правительства Саратовской области эвакуировали в четверг после анонимных звонков об их "минировании".
"Вчера в различные учреждения органов власти, образовательные учреждения, а также торгово-развлекательные комплексы Саратова и Энгельса поступила информация о том, что в зданиях имеются устройства, опасные для жизни граждан… Проведен осмотр всех объектов, опасных устройств не обнаружено", — говорится в сообщении.
В главке отметили, что в проведении проверок участвовали полицейские при содействии других правоохранительных структур области с привлечением кинологической службы.
"В настоящее время проводится комплекс специальных технических мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к данным сообщениям", — говорится в сообщении.
Ранее директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что ложные звонки о минировании объектов в РФ осуществили четыре гражданина России из-за рубежа, у них есть пособники на территории России. По данным Бортникова, ущерб от ложных звонков о "минировании" объектов в РФ составил более 300 миллионов рублей.