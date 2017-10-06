Минздрав направил специалистов для помощи пострадавшим в ДТП под Владимиром

Сотрудники МЧС России на месте столкновения пассажирского автобуса c поездом на железнодорожном переезде во Владимирской области. 6 октября 2017

Сотрудники МЧС России на месте столкновения пассажирского автобуса c поездом на железнодорожном переезде во Владимирской области. 6 октября 2017

МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Директор департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности Минздрава Оксана Гусева и специалисты института неотложной детской хирургии и травматологии вылетели во Владимирскую область по поручению министра здравоохранения Вероники Скворцовой, сообщила пресс-служба ведомства.

В ночь на пятницу автобус с казахстанскими номерами и поезд столкнулись на железнодорожном переезде во Владимирской области. По последним данным, 16 человек погибли, еще пять человек госпитализированы, причем четверо, двое из которых — дети, находятся в реанимации.

"По поручению министра, для оказания необходимого содействия региональным коллегам в определении тактики лечения пострадавших в ДТП во Владимирскую область вылетела директор департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности Минздрава России Оксана Гусева и специалисты Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии", — говорится в сообщении Минздрава.

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