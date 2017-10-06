Жителя Хабаровска осудили за изнасилование и убийство 19-летней давности

ХАБАРОВСК, 6 окт — РИА Новости. Суд в Хабаровском крае приговорил местного жителя к 19 годам колонии за изнасилование и убийство семилетней девочки, которое он совершил 19 лет назад, сообщает региональное следственное управление СК России в пятницу.

Как сообщает следствие, 26 февраля 1998 года в поселке Переяславка района имени Лазо девочка не вернулась домой после прогулки. Ребенка найти не удалось. Через 10 лет местные жители случайно обнаружили на пустыре возле села Могилевка железную бочку, залитую цементом. Они решил сдать ее на металлолом. Вытащив цемент, местные жители обнаружили останки ребенка и фрагменты одежды. Было возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

Следователи рассказали, что для раскрытия преступления было проведено 17 судебных экспертиз, пять осмотров мест происшествий, свыше 30 запросов о предоставлении информации, допрошено 78 человек. Несмотря на это, причину смерти ребенка и предполагаемого убийцу установить не удалось.

"Весной 2016 года эксперты краевого следственного управления провели дополнительный осмотр одежды, обнаруженной в бочке. При помощи новой криминалистической техники они обнаружили биологические следы, принадлежащие мужчине. Данный образец они сравнили с генотипом лица, заподозренного в совершении преступления. Экспертизой установлена причастность к преступлению 61-летнего мужчины. Он был задержан, но вину не признал", — говорится в сообщении.

Следователи установили, что в 1998 году мужчина работал в художественной мастерской в поселке Переяславка. Криминалисты осмотрели здание, которое сейчас находится в заброшенном состоянии, и обнаружили микроскопические следы крови. В дальнейшем в лаборатории эксперты установили, что это кровь пропавшей девочки.

"Собранные следствием доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора этому мужчине. Он признан виновным по статьям "Убийство", "Изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера" (в редакции УК от 13 июня 1996 года). Ему назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", — говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за сексуальное преступление в отношении четырехлетней девочки. Тогда суд назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы.