Житель Кузбасса убежал от судебных приставов на крышу в нижнем белье

КЕМЕРОВО, 6 окт — РИА Новости. Житель Кемеровского района, скрываясь от судебных приставов, забрался на крышу своего дома в одном нижнем белье, однако спрятаться ему не удалось, сообщили РИА Новости в управлении Федеральной службе судебных приставов (УФССП) по Кузбассу.
Несмотря на уведомления от судебных приставов, платить мужчина не собирался, поэтому сотрудники УФССП выехали по адресу его проживания, чтобы принудительно привести в отдел. Когда судебные приставы постучались в дом, женщина, которая открыла дверь, сказала, что гражданского супруга нет и когда будет — неизвестно, но сотрудники засомневались в словах хозяйки и прошли в дом, говорится в сообщении.
Теперь, помимо штрафа, который кузбассовец еще не выплатил, он и его гражданская супруга получили по административному протоколу за воспрепятствование законной деятельности приставов. "Из-за этого случая долг возлюбленных может увеличиться на три тысячи рублей", — добавили в управлении.