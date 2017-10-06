Житель Кузбасса убежал от судебных приставов на крышу в нижнем белье

КЕМЕРОВО, 6 окт — РИА Новости. Житель Кемеровского района, скрываясь от судебных приставов, забрался на крышу своего дома в одном нижнем белье, однако спрятаться ему не удалось, сообщили РИА Новости в управлении Федеральной службе судебных приставов (УФССП) по Кузбассу.

Как пояснили в ведомстве, приставы возбудили исполнительное производство в отношении мужчины, который несколько месяцев не оплачивает штраф в пять тысяч рублей. В июне он поссорился со своей сожительницей и избил ее. За это его признали виновным в совершении административного правонарушения по статье "Побои". Как выяснили правоохранители, после разбирательств возлюбленные помирились, стали жить вместе и о штрафе забыли.

Несмотря на уведомления от судебных приставов, платить мужчина не собирался, поэтому сотрудники УФССП выехали по адресу его проживания, чтобы принудительно привести в отдел. Когда судебные приставы постучались в дом, женщина, которая открыла дверь, сказала, что гражданского супруга нет и когда будет — неизвестно, но сотрудники засомневались в словах хозяйки и прошли в дом, говорится в сообщении.

"Приставы заметили, что есть выход на чердак и решили проверить, нет ли должника наверху. Кузбассовец действительно убежал от сотрудников управления на крышу. Когда они поднялись, то обнаружили, что сожитель хозяйки в одном нижнем белье спрятался под досками. Тогда судебные приставы сообщили, что ему нужно проехать в отдел. Должник сопротивляться уже не стал и сразу пошел на диалог", — рассказали в УФССП.

Теперь, помимо штрафа, который кузбассовец еще не выплатил, он и его гражданская супруга получили по административному протоколу за воспрепятствование законной деятельности приставов. "Из-за этого случая долг возлюбленных может увеличиться на три тысячи рублей", — добавили в управлении.