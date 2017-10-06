В Приморье после "минирований" зданий возбудили около 20 уголовных дел

ВЛАДИВОСТОК, 6 окт — РИА Новости. Около 20 уголовных дело возбудили в Приморье после серии угроз о "минировании" заданий во Владивостоке, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора региона Елена Телегина.

"Возбуждено порядка 20 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Прокуратура признала возбуждение дел законным и обоснованным", — сказала она.

Волна анонимных звонков о "минировании" различных административных и торговых зданий прошла от Южно-Сахалинскеа до Москвы. Один из самых первых случаев был зафиксирован в Омске 10 сентября, в единый день голосования, когда из-за ложной тревоги были эвакуированы члены городской избирательной комиссии.

Под "удар" во Владивостоке попали учебные учреждения и торговые центры, среди которых оказался ТЦ "Черемушки", где 11 сентября проходил предпремьерный показ вызвавшего большой общественный резонанс фильма "Матильда".

Ранее директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что ложные звонки о минировании объектов в РФ осуществили четыре гражданина России из-за рубежа, у них есть пособники на территории России. По данным Бортникова, ущерб от ложных звонков о "минировании" объектов в РФ составил более 300 миллионов рублей.