Под Оренбургом отменили занятия в школах после утечки сероводорода

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 окт – РИА Новости. Занятия в шести школах и пяти детсадах в пятницу отменены в Оренбургском районе из-за аварийной утечки сероводорода, за медпомощью пока никто не обращался, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области.

Ранее сообщалось, что в аварийная утечка сероводорода из действующей нефтяной скважины произошла в Оренбургском районе. Разгерметизация устранена. В настоящее время проводится мониторинг окружающей среды на предмет превышения ПДК по сероводороду: работают три статпоста и четыре передвижных лаборатории. Региональное управление МЧС рекомендует жителям района в случае обнаружения запаха закрыть окна и двери, по возможности не выходить на улицу.

"Сейчас отменены занятия в шести среднеобразовательных школах, пяти детских садах Оренбургского района", — говорится в сообщении.

Пресс-служба уточняет, что выброс произошел в двух километрах южнее поселке Караванный. В этом населенном пункте проживают 3122 человека, из них 2345 взрослых (в том числе 10 беременных женщин, 27 маломобильных граждан) и 777 детей (в том числе 28 детей до одного года, 343 школьника).

В Караванном имеется врачебная амбулатория, действует круглосуточный пункт отделения скорой медицинской помощи Оренбургской районной больницы. По информации пресс-службы, из районной службы СМП в населенный пункт направлена еще одна бригада скорой медицинской помощи. Медицинская служба оснащена средствами индивидуальной защиты. Взяты на особый контроль дети, беременные женщины, маломобильные граждане, жители с хроническими заболеваниями.

"До настоящего времени обращений за медицинской помощью во врачебные амбулатории поселков Караванный и Самородово не было. Силы и средства областного здравоохранения приведены в режим повышенной готовности", — отмечается в сообщении.

Ситуация находится под контролем оперативных служб. В региональном МЧС обращаются к жителям с просьбой сохранять спокойствие. В случае ухудшения самочувствия немедленно обращаться за медицинской помощью, добавляет пресс-служба.