В притоке Невы собрали более двух тонн разлившихся нефтепродуктов

Работы по очистке воды от нефтепродуктов. Архивное фото

Работы по очистке воды от нефтепродуктов. Архивное фото

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 окт — РИА Новости. Более 2 тонн нефтеводяной смеси уже собрано в акватории реки Славянка после нефтеразлива, очаг загрязнения локализован, сообщил городской комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

По данным Росприроднадзора, сообщение о нефтяных пятнах на реке Неве в районе Рыбацкого проспекта, 18 поступило от жительницы Петербурга. Прокуратура проводит проверку. Подведомственное комитету предприятие "Пиларн" утром в четверг приступило к ликвидации нефтеразлива на реке Славянка.

"К настоящему времени собрано 2150 килограмм нефтеводяной смеси. Очаг загрязнения локализован. В устье реки Славянки выставлены боновые заграждения. Ситуация находится под контролем специалистов экологической аварийной службы "Пиларн". Работы по сбору нефтеводяной смеси продолжаются", — говорится в сообщении.

В работах задействованы нефтесборщики-бонопостановщики "Редут" и "Заслон", нефтесборщики "Рубеж", "Дозор" и "Форпост", а также бригада быстрого реагирования на автотранспорте.