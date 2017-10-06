В ДТП в Астраханской области погиб полицейский

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Полицейский погиб, два инспектора ДПС и два водителя пострадали в результате ДТП в Астраханской области в четверг вечером, сообщает УМВД России по области.

Авария произошла на 1363-м километре трассы Р-22 "Тамбов — Волгоград — Астрахань". По данным полиции, водитель автомобиля "Toyota RAV4" наехал на автомобиль "Hyundai Accent", остановившийся на участке, где в это время проводились ремонтные работы и горел запрещающий сигнал светофора.

"В результате ДТП до приезда скорой помощи погиб пассажир стоявшей иномарки, сотрудник Отдельного батальона ДПС № 2. Также серьезно пострадали два его сослуживца, находившиеся в салоне, и мужчина, управлявший личным автомобилем… Различные травмы получил и сам предполагаемый виновник аварии", — говорится в сообщении. Все пострадавшие были госпитализированы.

По факту нарушения ПДД, повлекшего смерть человека и причинение вреда здоровью людей, организована процессуальная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Руководство областного УМВД России также назначило проверку случившегося.