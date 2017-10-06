Мужчина в Кузбассе получил 13,5 лет за насилие над дочками сожительницы

КЕМЕРОВО, 6 окт — РИА Новости. Суд в Кемеровской области вынес обвинительный приговор 33-летнему жителю Беловского района за насильственные преступления сексуального характера в отношении двух маленьких дочек своей сожительницы, сообщает в пятницу региональное следственное управление СК РФ.

"С мая по август прошлого года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения совершал в отношении семи- и восьмилетней дочерей сожительницы насильственные преступления сексуального характера. О произошедшем дети матери не рассказывали, пока однажды женщина сама не стала очевидцем преступных действий сожителя", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, женщина сразу обратилась в правоохранительные органы. Обвиняемый факт не отрицал, сотрудничал со следствием и полностью признал свою вину.

В итоге суд признал его виновным по статье "насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста".

"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 13 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на полтора года", — уточнили в СУСК.