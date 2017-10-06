СК возбудил новые уголовные дела после обстрелов в Донбассе‍

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Следственный комитет России возбудил четыре новых уголовных дела из-за обстрелов ВСУ по гражданским объектам Донбасса. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Дело возбуждено по статье "Применение запрещенных средств и методов ведения войны". Сейчас идут следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, устанавливаются обстоятельства преступлений и причастных к ним должностных лиц.

По данным следствия, в середине сентября украинские силовики обстреляли Донецк и поселок Трудовское из "тяжелых видов вооружения", в результате чего пострадали четверо мирных жителей.

В СК связывают это с политической и идеологической ненавистью ВСУ к населению Донбасса, которое не признает легитимность действующей киевской власти и хочет создать собственные административно-территориальные образования.