СК возбудил новые уголовные дела после обстрелов в Донбассе‍

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Следственный комитет России возбудил четыре новых уголовных дела из-за обстрелов ВСУ по гражданским объектам Донбасса. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
По данным следствия, в середине сентября украинские силовики обстреляли Донецк и поселок Трудовское из "тяжелых видов вооружения", в результате чего пострадали четверо мирных жителей.
В СК связывают это с политической и идеологической ненавистью ВСУ к населению Донбасса, которое не признает легитимность действующей киевской власти и хочет создать собственные административно-территориальные образования.