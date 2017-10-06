В Петербурге у пенсионерки похитили картины на 18 миллионов рублей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 окт – РИА Новости. Картины известных художников Василия Поленова и Константина Коровина на сумму 18 миллионов рублей похитили неизвестные из квартиры пенсионерки в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

"Минувшим днем в полицию Петроградского района с заявлением о крупной квартирной краже обратилась 69-летняя жительница одного из домов по улице Глухая Зеленина. По словам женщины, неизвестный злоумышленник проник в ее квартиру и похитил оттуда картины известных художников Василия Поленова и Константина Коровина. Причиненный ущерб заявительница оценила в 18 миллионов рублей", — сказано в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража), максимальная санкция – лишение свободы на десять лет.