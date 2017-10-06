На Сахалине уволили следователя, который вел резонансное дело об убийстве

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 окт — РИА Новости. Следователь СУСК по Сахалинской области, который вел резонансное дело об убийстве Максима Юрченко, уволен, сообщила в пятницу РИА Новости пресс-секретарь СУСК Ольга Чебыкина.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что суд в Южно-Сахалинске случайно отдал семье убитого Максима Юрченко телефон осужденного убийцы Александра Васильева. Из найденной в нем переписки родители узнали, что у преступника был сообщник. Однако текстовые и аудиосообщения в телефоне убийцы, прямо указывающие на это, следствием были проигнорированы.

"Служебная проверка по размещенной в сети статье, в которой сообщалось о нарушении уголовно-процессуального законодательства в ходе расследования уголовного дела, завершена. Следователь, в чьем производстве находилось данное уголовное дело, из системы СК РФ уволен", — сообщила Чебыкина.

Кроме того, по ее словам, руководители следственного отдела по Южно-Сахалинску, а также сотрудники следственного управления, которые контролировали расследование уголовного дела, привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

В пятницу стало известно, что к дисциплинарной ответственности привлечен и работник суда, который ошибся с выдачей вещдоков.

"В отделе по расследованию особо важных дел осуществляется производство ввиду новых обстоятельств об убийстве Юрченко, исследуются новые факты", — рассказала пресс-секретарь СУСК.

Ранее в СМИ появились подробности дела 21-летнего Максима Юрченко из Южно-Сахалинска, которого убили в октябре 2016 года. Эксперты насчитали на его теле 130 ножевых ранений. Убийцу поймали, им оказался 30-летний местный житель Александр Васильев. В июне 2017 года городской суд Южно-Сахалинска приговорил его к 11 годам и 6 месяцам тюрьмы.