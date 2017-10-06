СК возбудил несколько дел из-за обстрелов со стороны силовиков в Донбассе

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Следственный комитет России возбудил ряд новых уголовных дел по фактам обстрелов гражданских объектов Донбасса украинскими силовиками, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"Возбуждено еще четыре уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны)", — сказала она.

По ее следствия, с 15 по 18 сентября военнослужащие Вооруженных сил и Нацгвардии Украины "в нарушение Протокола о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандума к нему, а также положений Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительного протокола II к ней, выполняя приказы вышестоящих должностных лиц Минобороны Украины, произвели прицельный артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения, имеющих высокие поражающие свойства, объектов гражданской инфраструктуры, расположенных в поселке Трудовское и городе Донецке".

В результате этих обстрелов, по данным СК России, четверо мирных жителей получили ранения.

"Мотивом этих преступлений, как и прежде, явилась политическая и идеологическая ненависть украинских силовиков, связанная с отказом населения Донбасса признать легитимность действующей власти и желанием создать собственные административно-территориальные образования", — добавила Петренко.

Она отметила, что по уголовному делу проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств этих преступлений и должностных лиц из числа украинских силовиков, причастных к ним.

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