МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Следственный комитет России возбудил ряд новых уголовных дел по фактам обстрелов гражданских объектов Донбасса украинскими силовиками, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
По ее следствия, с 15 по 18 сентября военнослужащие Вооруженных сил и Нацгвардии Украины "в нарушение Протокола о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандума к нему, а также положений Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительного протокола II к ней, выполняя приказы вышестоящих должностных лиц Минобороны Украины, произвели прицельный артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения, имеющих высокие поражающие свойства, объектов гражданской инфраструктуры, расположенных в поселке Трудовское и городе Донецке".
"Мотивом этих преступлений, как и прежде, явилась политическая и идеологическая ненависть украинских силовиков, связанная с отказом населения Донбасса признать легитимность действующей власти и желанием создать собственные административно-территориальные образования", — добавила Петренко.
Она отметила, что по уголовному делу проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств этих преступлений и должностных лиц из числа украинских силовиков, причастных к ним.
Следите за хроникой украинского кризиса на сайте РИА Новости >>