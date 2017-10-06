В Астане уточнили число пассажиров попавшего в ДТП под Владимиром автобуса

АЛМА-АТА, 6 окт – РИА Новости. Водителями попавшего в ДТП во Владимирской области России автобуса были два гражданина Казахстана, один из них погиб, второй находится во временном пункте размещения, сообщил руководитель пресс-службы внешнеполитического ведомства республики Ануар Жайнаков.

В ночь на пятницу автобус с казахстанскими номерами и поезд столкнулись на железнодорожном переезде во Владимирской области. Ранее пресс-секретарь владимирского губернатора Рита Шляхова сообщила РИА Новости, что число жертв ДТП выросло до 18 человек.

"По последним данным, во время ДТП во Владимирской области России в пассажирском автобусе находились 55 граждан Узбекистана и два водителя, граждане Казахстана, один из них погиб, другой находится во временном пункте размещения в городе Покров", — написал Жайнаков на своей странице в Facebook.

По его словам, "казахстанские дипломаты в России окажут необходимую помощь родственникам погибшего и пострадавшего граждан Казахстана".

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