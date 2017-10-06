В Красноярском крае неизвестные украли из банкомата два миллиона рублей

КРАСНОЯРСК, 6 окт — РИА Новости. Полиция разыскивает неизвестных, которые в масках проникли в здание администрации поселка в Богучанском районе Красноярского края, связали охранников и вынесли из банкомата 2 миллиона рублей, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы краевого главка МВД Владимир Юрченко.

По его словам, в полицию поступило сообщение о сработавшей сигнализации банкомата, расположенного в здании администрации сельского совета поселка Осиновый Мыс.

"При проверке поступившей информации стало известно, что в помещение проникли трое неизвестных мужчин, одетых в камуфляжную форму и маски, связали охранников и, взломав банкомат, похитили деньги… В настоящее время оперативники уголовного розыска разыскивают троих злоумышленников, которые похитили 2 миллиона рублей", — сказал представитель краевого главка МВД.

На поиск подозреваемых ориентированы наружные наряды полиции Богучанского, Абанского, Канского и Рыбинского районов, разыскиваются возможные свидетели преступления, возможные очевидцы. Проверяются лица, ранее судимые за аналогичные преступления.