В Красноярском крае неизвестные украли из банкомата два миллиона рублей

КРАСНОЯРСК, 6 окт — РИА Новости. Полиция разыскивает неизвестных, которые в масках проникли в здание администрации поселка в Богучанском районе Красноярского края, связали охранников и вынесли из банкомата 2 миллиона рублей, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы краевого главка МВД Владимир Юрченко.
"При проверке поступившей информации стало известно, что в помещение проникли трое неизвестных мужчин, одетых в камуфляжную форму и маски, связали охранников и, взломав банкомат, похитили деньги… В настоящее время оперативники уголовного розыска разыскивают троих злоумышленников, которые похитили 2 миллиона рублей", — сказал представитель краевого главка МВД.
На поиск подозреваемых ориентированы наружные наряды полиции Богучанского, Абанского, Канского и Рыбинского районов, разыскиваются возможные свидетели преступления, возможные очевидцы. Проверяются лица, ранее судимые за аналогичные преступления.