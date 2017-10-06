Из нефтяной скважины под Оренбургом произошла утечка сероводорода

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Аварийная утечка сероводорода из действующей нефтяной скважины произошла в Оренбургском районе, сообщает ГУ МЧС по Оренбургской области.

"Сегодня, 06.10.2017, в 06.06 в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Оренбургской области поступило сообщение о том, что из действующей нефтяной скважины, расположенной в Оренбургском районе, произошла аварийная утечка сероводорода", — говорится в сообщении.

Отмечается, что разгерметизация была устранена в 06.30, в настоящее время проводится мониторинг окружающей среды на предмет превышения ПДК по сероводороду.

"В случае обнаружения запаха необходимо закрыть окна и двери, по возможности не выходить на улицу", — добавляется в сообщении.