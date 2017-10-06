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Происшествия

В Ростове-на-Дону жители Театрального спуска отстраивают дома после пожара

06:2506.10.2017
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© РИА Новости / Иван КапустинДома на Театральном спуске в Ростове-на-Дону после крупного пожара. Архивное фотоДома на Театральном спуске в Ростове-на-Дону после крупного пожара. Архивное фото
© РИА Новости / Иван Капустин

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 окт — РИА Новости, Иван Капустин. Спустя полтора месяца после крупного пожара в историческом центре Ростова-на-Дону некоторые пострадавшие продолжают приходить на место ЧП — убирают территорию, ухаживают за растениями и даже самостоятельно ремонтируют дома.

По данным администрации, около 150 пострадавших остаются во временном жилье, остальные живут у знакомых и родственников.

Сотрудник МЧС. Архивное фото
© РИА Новости / Вадим Брайдов
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Корреспондент РИА Новости прошел по практически уничтоженному огнем району Театрального спуска и пообщался с жителями, которые хотят восстановить свои дома.

Жизнь остановилась

Театральный спуск стал печально известен на всю Россию 21 августа в связи с одним из крупнейших пожаров в Ростове-на-Дону. Пожар площадью 10 тысяч квадратных метров, повредивший более 100 жилых строений, привлек к частному сектору Ростова, который не входил в список самых привлекательных мест города, внимание большого количества журналистов, чиновников, правоохранителей и просто любопытных.

Сегодня, через полтора месяца после пожара, во многих домах Театрального спуска чаще можно встретить кошек и собак — домашних, брошенных после пожара или изначально бездомных, теперь сказать сложно, так как домов в том районе практически не осталось.

Сотрудники пожарной службы МЧС России. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Пострадавшие от пожара строения больше напоминают найденные археологами остатки средневекового города — неровные, грубые очертания кирпичных коробок домов, разбросанные всюду разбитые и обгоревшие доски и кирпичи, встречающиеся почти на каждом шагу предметы быта. Сгоревшие игрушки и разбитая электроника помогают идентифицировать дату ЧП. От деревянных домов остались только фундаменты.

В некоторых места по периметру пожара все еще можно встретить небольшие ограждения, но пропускного режима "только для жителей Театрального спуска" уже нет. Со стороны МФЦ, где погорельцам оказывают правовую помощь, рядом с ограждением можно увидеть двух полицейских, а в зоне возникновения пожара друг напротив друга на земле стоят два стула — два человека в казачьей форме и гражданской одежде помогают приглядывать за территорией.

Приходим почти каждый день

Жительница переулка Чувашского Елена Санина набирает из уличной колонки воду в банки и пятилитровые бутылки. На предположение, что в гостинице, где ее временно поселили, не хватает воды, отрицательно качает головой.

Противопожарное оборудование
© РИА Новости / Илья Питалев
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"Мы с сестрой приходим сюда почти каждый день, поливаем растения и виноград. Для этого набираем воду", — рассказала Санина.

При взгляде на дом жительниц Театрального спуска трудно поверить, что в пожаре уцелели какие-то растения: огонь оставил после себя только деревянную оболочку дома, разрушив вдобавок часть стены. Сестра местной жительницы говорит, что три года назад в этом доме, где жило не одно поколение, уже приходилось делать ремонт после пожара.

"Три года назад нас уже поджигали. Мы заменили проводку, туалет, крышу, забор. Заключение было, что поджог, но никого не поймали", — рассказывает она.

Елена Санина добавляет, что ее сын пострадал во время недавнего пожара. "Обгорел. Сейчас его выписали из одной больницы и положили в другую", — говорит она.

"Все уже разобрали"

В том же переулке, но чуть ближе к Дону 64-летний местный житель разгребает завалы сгоревших строений. Мужчина перечисляет, какие объекты у него сгорели, и показывает на практически голые фундаменты.

Сотрудники противопожарной службы МЧС России во время ликвидации пожара в Ростове-на-Дону. 21 августа 2017
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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"Здесь был обложенный кирпичом дом, тут рядом с ним был флигель, тоже обложенный. Также были деревянные сарай и душевая. Я приезжаю сюда иногда, поглядываю — то ключи откопаю, то гайки, то пассатижи. Кирпича не вижу, уже растянули, как говорится… Чего тут разбирать, тут уже разобрали все, что могли", — говорит мужчина.

Он рассказывает, что в доме и флигеле проживали девять человек — его гражданская жена и семьи двух ее дочерей. Сейчас они подали заявление на получение жилищного сертификата.

"Поставлю палатки и буду жить"

Жительница Нижнебульварной улицы Надежда Курганская со своим 16-летним внуком убирает золу, сгоревшие доски и кирпичи из своего дома. До пожара здесь проживала семья из семи человек, сейчас они расселены в гостиницах. Ростовчанка твердо настроена восстанавливать жилье и уже в скором времени вернуться в свой дом, где прожила 35 лет.

Огонь не смог уничтожить только кирпичную коробку дома, однако в отличие от большинства строений, внутри жилища Надежды Курганской практически не осталось следов пожара. В кухне Надежда уже успела поставить новые пластиковые окна.

Служебная машина МЧС. Архивное фото
© РИА Новости / Николай Хижняк
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"Мне не нужен жилищный сертификат, я хочу на этой земле жить. Мне говорят в МФЦ, что мне никто не разрешит восстанавливать дом, а я и спрашивать не буду. Это моя земля, и я не разрешу дом сносить. Что я с сертификатом буду делать? В новостройке можно только голую коробку купить. Мне сказали в МФЦ, что денег на восстановление дома не дадут", — рассказывает она.

По ее словам, родственники опасаются, что после восстановления дома возникнет новый пожар. Но Курганская даже в этом случае не собирается продавать землю: "Если придется, поставлю палатки на земле и буду здесь жить".

"В штабе говорят, что нет смысла восстанавливать, якобы все равно у вас эту землю заберут. Говорят, что дом будет угрожать другим строениям. Мы сделаем так, что он никуда не упадет. Мы с улицы обложим кирпичом, поставим окна, глухую стенку подправим, будем делать отделку. Я один раз пыталась здесь переночевать, но пошел дождь, я внука целлофаном ночью укрывала. Поняла, что сначала надо сделать крышу. Сделаем крышу, внутреннюю отделку, а после будем здесь жить и дом восстанавливать", — рассказывает она.

Желающих ремонтировать мало

По соседству с домом Надежды Курганской слышны звуки болгарки и шуруповерта. Рабочая бригада ремонтирует крышу двухэтажного частного дома. На первый взгляд, дом не сильно пострадал от пожара — краска на стенах лишь местами почернела от огня.

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© РИА Новости / Максим Богодвид
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Правда, желающих ремонтировать дома в зоне пожара очень мало. В основном огонь уничтожил не только внутреннюю отделку домов, но и стены. Так, от двух двухэтажных многоквартирных домов остались лишь фасады. Рабочие разбирают завалы и спиливают деревья, затем мусор увозит КамАЗ. По словам рабочих, они выполняют заказ администрации города.

По информации администрации, непригодными для проживания признаны 75 адресов (163 объекта), получившие повреждения в результате пожара. Сообщается, что большинство граждан дали предварительное согласие на снос недвижимости за счет средств бюджета города. В настоящее время оформляются письменные согласия собственников на снос аварийных строений. Вопрос о судьбе земельных участков жителей будет решаться позже и отдельными нормативными актами.

Судьба Театрального спуска под вопросом

Как объяснила РИА Новости исполняющая обязанности главного архитектора и главы департамента архитектуры и градостроительства Ростова-на-Дону Елена Гавриленко, строительство частных жилых домов в районе Театрального спуска не предусмотрено градостроительным регламентом, однако сейчас рассматриваются возможные варианты дальнейшего функционального развития территории с учетом интересов жителей данного района.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что судьбу земель в районе Театрального спуска в Ростове-на-Дону после крупного пожара решат сами жители, они могут восстановить дома, если захотят.

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Сильный пожар возник днем 21 августа в частных домах в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Огонь повредил почти 120 строений, из которых около 100 жилых. За медицинской помощью обратились 58 человек, девять были госпитализированы. При разборе завалов было обнаружено тело мужчины. Более 160 объектов признаны непригодными в результате пожара. В данный момент более 350 пострадавших от крупного пожара на Театральном спуске в центре Ростова-на-Дону претендуют на получение социальных выплат на жилье.

По факту пожара возбуждены два уголовных дела: по факту умышленного уничтожения или повреждения имущества, а также о ненадлежащем исполнении обязанностей должностными лицами, которые были обязаны обеспечивать пожарную безопасность. Конкретных фигурантов уголовных дел пока нет.

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